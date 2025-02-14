Кирпичный завод и новую ТЭЦ введут в строй в Кызылорде до конца года

В Кызылорде до конца года введут в строй современный кирпичный завод и новую ТЭЦ. Начата реализация ряда социальных и промышленных проектов. С ними ознакомили первого заместителя Премьер-министра страны Романа Скляра, который прибыл в регион в рамках рабочей поездки, передаёт корреспондент «24KZ».

Рабочая поездка Романа Скляра в Кызылорду началась сразу с момента приземления самолёта. Первому заместителю Премьер-министра страны показали новый терминал аэропорта «Коркыт Ата», который способен обслуживать до двух миллионов пассажиров в год. Далее первый вице-премьер ознакомился с ходом возведения завода по строительству, ремонту и техническому обслуживанию пассажирских вагонов.

Инвестиционный проект стоимостью почти 15,5 миллиарда тенге реализуют в два этапа. Первый завершён. Для второго нужны дополнительные средства. Роман Скляр заверил, что необходимую поддержку окажут.

Далее первый вице-премьер ознакомился с производственным процессом на стекольном заводе. Мощность предприятия — 197 тысяч тонн продукции в год. В прошлом году здесь заработала линия по производству энергосберегающего стекла. А в ближайшие три года намерены открыть цеха по переработке кварцевого песка и выпуску фотогальванического стекла.

Роман Скляр посетил две самые крупные строительные площадки областного центра — кирпичный завод мощностью 90 миллионов штук кирпичей в год и новую ТЭЦ. На энергообъекте стоимостью 215 миллиардов тенге планируют вырабатывать 240 МВт электроэнергии и 277 Гкал тепловой энергии в час. Инвестор планирует завершить все работы до конца этого года.

Первый заместитель Премьер-министра побывал и на других строящихся объектах и отметил работу по созданию в регионе малых промышленных зон.

Роман Скляр, первый заместитель Премьер-министра РК:

- В регионе и самой Кызылорде хорошо поставлена работа по созданию малых промышленных зон. Это, в свою очередь, способствует решению вопросов занятости населения, развитию инфраструктуры субъектов малого и среднего бизнеса. Имеющийся потенциал очень важен. Поэтому необходимо поддерживать эту динамику.

В ходе рабочей поездки первому вице-премьеру рассказали о реализации национального проекта «Комфортная школа» и строительстве жилья. Роман Скляр отметил, что Кызылординская область должна стать одним из динамично развивающихся регионов страны и драйвером экономического роста на юге республики.

Авторы: Райхан Тажибаева, Акан Алиев, Нуржан Музарапшин, Айтмухамбет Байдулдаев.