Казахстан намерен нарастить объемы добычи урана

Казахстан намерен нарастить объёмы добычи урана на 15 процентов. Для этого в нацкомпании запланировали дополнительные разведочные работы. Съёмочная группа «24KZ» побывала на одном из полигонов.

Сания Кобжосарова, корреспондент:

- Мы находимся в Сузакском районе Туркестанской области. С виду это ничем не примечательная и абсолютно голая степь. Однако буквально под моими ногами, в недрах земли, — самое крупное урановое месторождение, по крайней мере из известных в стране. Ежегодно здесь добывают больше трёх тысяч тонн урана, и разведанных запасов хватит ещё почти на 30 лет. Здесь говорят: уран для Казахстана — как нефть для ОАЭ в части запасов и простоты добычи.

По этим трубопроводам уран поднимается из залежей земли и направляется напрямую на завод. Ежесуточно здесь проходит до 10 тонн металла. Геотехнологический процесс мониторят больше ста человек.

Пернебек Дауылбаев отвечает за строительство и работу откачных и закачных станций. В урановой отрасли он 24 года, начинал охранником. За это время изучил весь производственный маршрут химического элемента.

Пернебек Дауылбаев, супервайзер по строительству геотехнологического полигона:

- Моя мечта — дорасти до директора. А почему бы и нет? Иду к этому с момента, как устроился сюда охранником. Сейчас я отвечаю за строительство скважин на полигоне. Хочу, чтобы и мои дети выбрали этот путь. У меня их пятеро. У уранового производства большое будущее, и потом — это безопасно.

Площадь полигона в Туркестанской области — 375 кв. км. В прошлом году на этом участке добыли 3200 тонн урана. В этом намерены увеличить объёмы до 4 тысяч.

Ансельм Диракка, заместитель генерального директора по производству:

- Перспективы по урану в Казахстане ещё есть. И это не только в этом регионе, в других — тоже. Казахстан его производит, чтобы обеспечить страны, которые имеют ядерные реакторы. Пока у нас его нет — он не используется. Теперь, даже если есть реактор, уран сегодня отправляем за рубеж, чтобы проводить промежуточные циклы. Уран мы не поставим просто так внутрь реактора — его нужно изготавливать в адекватную форму. Для этого надо построить завод, которого в Казахстане пока не существует. Если завтра в Казахстане появится свой реактор, этот товар, это топливо будет возвращаться в Казахстан.

В Казахстане уран добывают методом подземного скважинного выщелачивания. Для этого раствор серной кислоты по откачным трубам смешивают с порошковым ураном. В недрах под действием химической реакции элемент переходит в жидкое состояние.

Степан Третьяков, начальник управления добычи:

- По сути, на поверхности мы видим только технологические трубопроводы. То есть уран не контактирует с окружающей средой, тем более что он находится в растворённом соединении. Он не пылит, не просыпается, его невозможно потерять, и поэтому весь процесс контролируется чётко. «Казатомпром» стоял у истоков разработки этого способа, и разработки «Казатомпрома» являются лучшими в мире. Поэтому мы до сих пор держим позицию лидера, и в первую очередь это обеспечивается за счёт нашей себестоимости и безопасности.

Евгений Маджара, начальник отдела физико-химической лаборатории:

- Если сравнивать метод подземного выщелачивания урана с традиционными методами шахтной или карьерной добычи, то там руда поднимается вместе с породой. Горные породы полностью поднимаются на дневную поверхность, перерабатываются, и после извлечения самого урана остаются силиконы, горы пустой породы. Необходимо потом всё это захоранивать и уничтожать, чтобы восстановить территорию, проводить рекультивацию. При нашем методе всё остаётся под землёй — извлекается только уран, а природа остаётся нетронутой.

К слову, в Казахстане уран добывают пока только в трёх областях: Северо-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской. После добычи его перерабатывают в так называемый «жёлтый кек» или пероксид урана. Всю готовую продукцию экспортируют в США, Канаду и Францию.

Авторы: Сания Кобжосарова, Берик Шаров.