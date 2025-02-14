Более 200 тысяч казахстанцев страдают психическими расстройствами

В Казахстане на учёте состоят больше 200 тысяч душевнобольных. Почти 44 тысячи из них — дети и подростки. Это данные на начало 2025 года, их предоставили в Минздраве, передаёт «24KZ».

Больше всего людей с психическими расстройствами зарегистрировано в Северно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях. Меньше всего — в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

По распространённости, на первом месте среди диагнозов — умственная отсталость, это 38% случаев. Следом идут органические психические расстройства — около 29%. Шизофрения зарегистрирована примерно у 22% пациентов.

Наби Есимов, заместитель гендиректора по клинической и научной работе «РНПЦПЗ»:

- Если мы посмотрим динамику психических и поведенческих расстройств, то в 2022 году их количество составляло примерно 193 тыс. человек, а в 2023-м — 198 тыс. человек. То есть мы видим рост в абсолютных числах на 5 тыс. человек. Но, опять-таки, здесь стоит учитывать естественный прирост населения и прирост вообще в целом населения. Поэтому в абсолютных числах этот показатель считать окончательным нельзя.