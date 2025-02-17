Шесть тысяч студентов Акмолинской области обучаются рабочим профессиям. В их числе механизаторы, электромонтёры, инженеры. Чтобы снабдить промышленный сектор кадрами, в регионе реализуют программы «Жаркын болашак» и «Серпін», передает «24KZ».

Айбек Аманкул приехал учиться в Высший агротехнический колледж в селе Шагалалы из Мангистауской области. Сейчас он получает специальность электромонтёра. По окончанию колледжа намерен остаться здесь работать. По программе «Жаркын болашак» с западных регионов приехали учится ещё 150 человек.

Айбек Аманкул, студент:

– Электрик – одна из самых востребованных и почётных профессий, но и сложностей немало. Сейчас получаем знания, стараемся применять их на практике.

В колледже сейчас учатся почти 500 студентов. Большая часть из них получают образование по десяти рабочим профессиям.

Тынышбек Смагул, студент:

– В колледже для нас созданы все условия: стипендии, питание, проживание. Главное, чтобы мы получили хорошие знания, нашли своё место в жизни. Рабочие профессии всегда востребованы на рынке труда. Лишь нужно иметь желание работать и стремление стать профессионалом в своём деле.

Учебное заведение сотрудничает с крупными производствами. В колледже внедрили дуальное обучение. Поэтому предприятия заранее могут отобрать себе кадры.

Арман Оспанов, директор Высшего агротехнического колледжа:

– Мы заинтересованы в том, что ребята, приехавшие с южных регионов или с запада, остались здесь. Если брать, к примеру, программу «Серпін», которая реализовывается с 2014 года, порядка 50% у нас было трудоустройство именно в Акмолинской области. Самый большой процент трудоустройства порядка 90% – агрономы, механизация сельского хозяйства. Очень хорошо востребованы специалисты в области электроснабжения, техник-электрик, электромонтажники.

Дуальную систему образования внедрили почти все колледжи региона. Учебные заведения наладили сотрудничество почти с 700 предприятиями.

Нажмиден Нуралин, руководитель отдела управления образования:

– У нас в каждом колледже есть свои социальные партнёры – будущие работодатели наших студентов. В период прохождения учёбы обеспечиваются учебно-производственной практикой в самих предприятиях наших партнёров. Ещё одна работа в данном направлении – это профилизация, профориентационная работа. В данном направлении наши колледжи работают с организациями среднего образования, где ведётся профориентационная работа.

По рабочим профессиями в Акмолинской области образование получают шесть тысяч студентов. Ещё полторы тысячи будущих инженеров и агрономов учатся в университетах.

Авторы: Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко