Мошенники нанесли ущерб казахстанцам на ₸9,3 млрд

Только за январь ущерб от мошенничества в Казахстане превысил 9 миллиардов тенге. Это в два раза больше, чем за аналогичный период 2024. Данные привели в Комитете правовой статистики и спецучёта, передает «24KZ».

Больше чем на 9 млрд тенге аферисты нанесли ущерб казахстанцам в январе. Это втрое больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщили в Комитете правовой статистики и спецучёта. По статье «Мошенничество» зарегистрировали 4300 уголовных правонарушений. Почти половина из них совершена в интернете. 32 случая – с использованием платёжных карт, 13 – в виде займа денежных средств и по одному случаю, связанные с кредитованием и недвижимостью. В основном мошенничеством занимались в Алматы. Там зарегистрировали 783 случая. Следом идут столица, Карагандинская, Алматинская и Актюбинская области. Меньше всего в Северо-Казахстанской области, а также Жетысу и Улытау. В последней всего 16 случаев.

4,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК СТАЛИ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ В КАЗАХСТАНЕ

4,5 тысяч человек попались на уловки мошенников. Большая часть пострадавших – казахстанцы, однако есть и иностранцы: 58 граждан стран СНГ, 11 – из других государств и 7 лиц без гражданства. Это данные всё того же Комитета. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся люди зрелого возраста. Так, на категорию 30-39 лет пришлось больше тысячи пострадавших, столько же на 40-49-летних граждан и ещё 755 человек в возрасте 50-59 лет. Кроме того, от действий мошенников пострадали молодёжь и дети. Наиболее распространёнными видами аферы являются телефонные звонки, когда злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Также популярны различные финансовые пирамиды и лжеинвестпроекты, которые обещают быструю прибыль. Эксперты советуют, если вам звонят или пишут с подозрительными предложениями, особенно с незнакомого номера, лучше сразу же отказывать.

Нуржан Биякаев, независимый эксперт по банковским вопросам:

– Путём телефонных разговоров мы называем это фишинг атакми, человек уже сразу ломается. Поэтому, в первую очередь, должна быть психологическая устойчивость. Граждане должны уметь говорить «нет», «мне это не нужно», «мне это не интересно». Нужно перепроверять информацию, это первый момент. А второй момент – отсутствие финансовой грамотности. Нужно просто больше читать по этим темам, потому что в последнее время активно развивается кибербуллинг. Особенно в отношении наших детей. Поэтому все эти моменты надо отслеживать.

584 МОШЕННИКА ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЯНВАРЕ

584 мошенника привлекли к ответственности в январе. Почти 84% из них не были официально трудоустроены. Кроме того, наживались на своих жертвах рабочие, школьники, частные предприниматели и даже госслужащие.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Эксперты советуют немедленно прекращать разговор или переписку, если речь заходит о чём-то подозрительном, если контактируют с неизвестного номера. Особенно важно проявлять бдительность при общении с незнакомцами и ни в коем случае не передавать им свои личные данные, а также не переходить по сомнительным ссылкам. А вот что делать, если вы отправили деньги по ошибке? Первое, немедленно связаться с банком. А именно, написать в чате мобильного приложения или позвонить в службу поддержки. В некоторых случаях, особенно если перевод еще не обработан, банк может отменить транзакцию. Второе, попробуйте связаться с получателем. Если же прямой контакт невозможен, то обратитесь в банк, куда были отправлены деньги. Напишите заявление на возврат ошибочного перевода.

Автор: Алишер Ашимов