В Казахстане заработала система прогнозирования паводков Tasqyn

Система прогнозирования паводков Tasqyn заработала в Казахстане, передает «24KZ». Она позволит рассчитывать приточность воды к водохранилищу, определять объём весеннего половодья и моделировать зоны затопления.

Новая система заработала уже на 142 гидропостах. Специалисты «Казводхоза» отслеживают данные.

Отметим, что система Tasqyn подключена к глобальной системе оповещения о наводнениях GloFAS. Окончательный прогноз на паводковый период этого года будет готов в начале марта.

Аслан Абдраимов, вице-министр водных ресурсов и ирригации РК:

- Информационная система Tasqyn на основе предварительного и долгосрочного прогноза максимальной уровневой воды, представленного РГП «Казгидромет». Проведено моделирование вероятных зон затопления в регионах с наихудшими сценариями разлива на участках по 142 гидропостам. Также хочу добавить, что моделирование представлено на основе предварительного и долгосрочного прогнозов. Потенциальные зоны затопления будут еще раз уточняться по мере внесения данных, то есть это динамический прогноз. Раньше «Казгидромет» делал соответствующие бюллетени. Эти бюллетени формировались на 5 февраля, потом на март и каждую неделю. А здесь система будет в автоматическом режиме данные загружать. То есть будут выходить бюллетени, но в то же время все эти данные в оперативном режиме будут вноситься, тем самым все эти значения будут синхронизироваться и они все будут актуальные.