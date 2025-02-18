Более 100 идей по проекту «Бюджет народного участия» реализуют в Актобе

Актюбинцы благоустраивают город в рамках программы «Бюджет народного участия». Они разрабатывают проекты по освещению дворов, установке детских игровых и спортивных площадок, футбольных полей. Воплощают их в жизнь на бюджетные средства, передает «24KZ».

Во дворе этого дома теперь есть детская и спортивная площадки, а также футбольное поле. А ещё год назад эта территория выглядела неухоженной, а детям негде было играть, рассказывают жители. Инициативу по благоустройству двора они взяли в свои руки и подготовили проект. Его профинансировали в рамках программы «Бюджет народного участия».

Галина Прохина, жительница г. Актобе:

– К нам приходят из соседних дворов, узнают, как сделать, что сделать, как подать заявку. Все приходят, фотографируют, приводят сюда своих детей. То есть у нас здесь детки маленькие играются, сюда заходят папы, они тренируются.

Преобразится вскоре и этот двор в одном из спальных районов города. Проект председателя ОСИ Сергей Сергеева уже одобрили. Он обойдётся в 33 млн тенге. А всего в этом году в областном центре благоустроить планируют более 100 придомовых территорий.

Сергей Сергеев, председатель ОСИ:

– Здесь будет мини футбольное поле, по периметру будет заборчик, беседка для пенсионеров, лавочки дополнительно и детская игровая площадка. У нас 144 квартиры, детей маленьких очень много. Поэтому это всё для них.

Сейчас идёт очередной приём заявок от желающих обустроить свои дворы. Их рассмотрит экспертная комиссия, в её состав помимо представителей акимата входят общественники. Затем предстоит ещё один этап – голосование. От активности самих жителей зависит профинансируют ли их задумку.

Мирас Ажибаев, руководитель отдела ЖКХ акимата района Астана г. Актобе:

– Направление по «Бюджету народного участия» люди в основном делают во дворах. Первое – это детскую площадку, потом спортивную площадку. Есть дворы, где не позволяет установить футбольное поле, но, например, здесь есть территория, которая свободна, здесь можно было установить футбольное поле. Мы заложили в сметный расчёт. Потом идут установка освещения во дворах, беседки просят.

Идеи, которые наберут наибольшее количество голосов жителей и одобрение комиссии, воплотят в жизнь в следующем году. К слову, на реализацию одного проекта выделяют до 56 млн тенге.

Авторы: Наталья Салькова, Болат Молдагалиев