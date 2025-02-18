Сохранить соцобъекты просят жители села Коктерек Костанайской области

Жители села Коктерек Костанайской области просят сохранить социальные объекты . Люди жалуются на постоянно переезжающий медицинский пункт. А еще после закрытия основной школы родителям приходится возить детей на учебу в районный центр, передает «24KZ».

В Коктереке 9 школьников. С минувшей осени до учебного заведения они добираются на машинах. Школа находится в 20 километрах от села.

Бахыткуль Байжанова, жительница с. Коктерек:

– Школа закрылась у нас. Дети учатся далеко от дома. Приходится возить. Не у всех есть машина. Наша иногда ломается. Приходится нанимать такси. А это бьёт по карману.

Сохранить основную школу в селе, по словам специалистов управления образования, пытались. Но на начало нового учебного года в ней совсем не было детей.

Анна Лазарева, пресс-секретарь управления образования Костанайской области:

– Из школы документы забрали родители. В системе НБД не числилось ни одного ученика. К сентябрю 2024 года школа была всё-таки реорганизована в начальную. В надежде, что дети появятся. Только в октябре закрыта в связи с тем, что детей при этом так и не было.

Наталья Строкова, корреспондент:

– Основную школу в селе Коктерек закрыли в прошлом году, а вместе с ней и медицинский пункт, который занимал в учебном заведении два кабинета. Теперь местный медицинский работник вынуждена оказывать первую помощь сельчанам на дому.

До наступления холодов медик принимала пациентов в одном из отремонтированных сельских домов. Но из него тоже пришлось съехать.

Айдана Буркитбаева, главный врач Мендыкаринской районной больницы:

– Как отопительный сезон начался, там начались проблемы. Держалось где-то 15 -16 градусов. Холодно. Невозможно принимать пациентов. Мы не сократили специалиста. Всё по плану будет делать. Без медицинской помощи Коктерек не останется. В этом году летом будем смотреть, может ещё какие- то здания будут.

Строить фельдшерско-акушерский пункт в селе Коктерек пока не планируют. Недостаточно населения. А вот подвоз детей в школу организуют.

Анна Лазарева, пресс-секретарь управления образования Костанайской области:

– Организация подвоза – это государственная услуга, на которую требуется заявление от родителей. Вчера буквально они написали заявление и мы объявляем государственные закупки на то, чтобы обеспечивать подвоз. Либо это автобус, либо это газель или частный автомобиль.

За последний год в регионе закрыли 11 начальных и две основные школы. Специалисты управления образования связывают это с оттоком населения из сёл. Из-за этого в малокомплектные учебные заведения не могут набрать нужное количество детей.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг