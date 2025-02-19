Больше 12 тысяч студентов обучают рабочим специальностям в Жамбылской области

Больше 28 тысяч студентов учатся в колледжах Жамбылской области. Почти половина из них осваивает рабочие специальности. В этом учебном году на поступление в колледжи выделили 7,5 тысячи государственных образовательных грантов, передаёт корреспондент «24KZ».

Анастасия Сулейманова, корреспондент:

- Сварщики, электрики, слесари по ремонту автомобилей. Больше 12 тысяч студентов бесплатно обучаются рабочим специальностям в Жамбылской области. На выбор предлагают 49 профессий. Срок обучения — 3 года.

Специальность сварщика наравне с парнями уже третий год осваивает и Виктория Маркова. Овладеть «мужской» профессией девушку вдохновил её брат. Она часто наблюдала за сварочными работами у него в цехе. Поэтому с будущей специальностью Виктория определилась ещё в школе.

Виктория Маркова, студентка:

- В 9 классе я уже захотела быть сварщиком и решительно поступила в этот колледж. Несмотря на то что это мужская профессия, меня это не смутило. Изначально я не знала, как варить, но наш мастер нас обучал, показывал. Теорию мы изучали на компьютерах. Со временем начало получаться, и вот я стала варить.

В одном из старейших государственных колледжей Тараза уже на протяжении 80 лет готовят специалистов по 6 направлениям. Говорят, спрос на рабочие специальности есть всегда.

Даурен Туменбаев, директор Жамбылского индустриально-технологического колледжа:

- С каждым годом увеличивается госзаказ на рабочие специальности. В позапрошлом году мы принимали 150 студентов, а в прошлом году уже 175. Из этого видно, что ежегодно есть спрос на рабочие специальности. В нашем колледже по рабочим специальностям обучаются все студенты, общее количество — 424.

Дархан Есжанов, директор Центра технического и профессионального образования при областном управлении образования:

- Ежемесячно студенты колледжа получают стипендию. Учащиеся из малообеспеченных семей имеют бесплатное питание, а два раза в год им выплачивают компенсацию за проезд в автобусах. Также иногородним студентам предоставляем общежитие. Сейчас в регионе строят два общежития на 220 мест.

В Жамбылской области дефицит кадров ощущается в здравоохранении, социальном обслуживании, строительстве и обрабатывающей промышленности.

Айгуль Ертуре, начальник отдела Центра трудовой мобильности:

- 90 % среди трудоустроенных — это в основном рабочие специальности. В рейтинг востребованных по области вошли такие профессии, как токарь, техник-геодезист, тракторист-машинист в сельском хозяйстве, а также строители по всем видам работ.

После обучения для открытия своего дела жители могут получить безвозмездный грант. Больше всего такой возможностью в регионе воспользовались кондитеры, повара и программисты.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Тимур Сейлхан, Эльдар Байдилда.