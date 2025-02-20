С опасными заболеваниями животных борются в ВКО

В Курчумском районе Восточного Казахстана уже пятый месяц борются с бруцеллёзом. В селе Теректыбулак, где выявили заболевание, у домашнего скота каждые 15 дней берут кровь для проведения анализов и по-прежнему выявляют новые случаи инфицирования, передает «24KZ».

Поэтому в селе ввели карантин и запретили вывоз мяса и продукции животноводства. В регионе за прошлый год зарегистрировали 10 очагов опасных заболеваний среди крупного рогатого скота. Из них три случая бруцеллёза, один – эмфизематозного карбункула и 6 – бешенства. В каждом населённом пункте провели оздоровительные мероприятия. В Тарбагатайском районе до сих пор продолжают работу по устранению очага бешенства. Его зарегистрировали в декабре в селе Камысты Жетиаральского сельского округа. Всего в регионе на профилактические меры в этом году направят 2 миллиарда тенге.

Анар Рахманова, главный специалист отдела управления ветеринарии ВКО:

– По сравнению с 2023 динамика идёт на уменьшение. В 2023 году было зарегистрировано 18 неблагополучных пунктов. Также это бруцеллёз – 8 очагов было, бешенство, пастереллёз, оспа МРС было.