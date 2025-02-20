Аграрии Актюбинской области готовятся к посевной

Более 6 тысяч тонн удешевлённого дизельного топлива выделят фермерам Актюбинской области на весенне-полевые работы. В регионе планируют засеять зерновыми культурами 460 тысяч гектаров, передаёт корреспондент «24KZ».

В этом фермерском хозяйстве в Каргалинском районе ежегодно зерновыми культурами засевают 1,5 тысячи гектаров. Сейчас приводят в порядок имеющуюся технику, – рассказывает механик Павел Шумахер. А со дня на день, к примеру, ожидают поставку нового трактора немецкого производства.

Павел Шумахер, механик:

- У нас сейчас идёт дефектовка полностью по агрегатам: выявляем те или иные поломки, заказываем новые детали и ремонтируем. Технику подготавливаем к весенне-полевым работам. К каждому человеку «привязан» трактор, и он следит за ним. Делает дефектовку, затем ремонт, потом мы вместе советуемся и ремонтируем.

На весенне-полевые работы в районе планируют вывести более 360 единиц техники. Решён и вопрос с льготным дизтопливом, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Нуржан Таженов. Сельхозпроизводителям региона выделят 6 200 тонн удешевлённого дизельного топлива. Приобрести его аграрии смогут по 253 тенге за литр.

Нуржан Таженов, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Каргалинского района:

- В настоящее время получены заявки от сельхозпроизводителей на 1,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов. Дизельное топливо предоставят аграриям по льготной цене. Как только оно поступит, будем распределять.

На предстоящие весенне-полевые работы в регионе заготовили 50 тысяч тонн семян. Качество семенного материала в хозяйствах стараются улучшать. Для этого предусмотрены субсидии, – рассказывает заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Айсултан Кенбейлов.

Айсултан Кенбейлов, заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Актюбинской области:

- Выделено 1,2 млрд тенге субсидий на растениеводство. В том числе на субсидирование семян высокого качества: элитных, первой репродукции и гибридного вида. Также на удешевление стоимости удобрений и пестицидов, в том числе гербицидов. А ещё на удешевление стоимости поливной воды.

В прошлом году аграрии Каргалинского района собрали в среднем по 16 центнеров с гектара. Этой весной здесь планируют засеять зерновыми культурами 116 тысяч гектаров.

Авторы: Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков.