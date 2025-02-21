К посевному сезону готовятся в Атырауской области

9,5 тысяч гектаров освоят в этом году аграрии Атырауской области, передает «24KZ». 96% сельхозугодий уже вспаханы. К посевному сезону в регионе отремонтировали 15 ирригационных каналов. Для экономии воды больше 5 тысяч гектаров земли переведут на водосберегающие технологии.

Земледелием в Атырауской области занимаются 240 хозяйств. Подготовку к посевному сезону они ведут в штатном режиме. Осенью успели вспахать основную часть наделов. Теперь совместно с Управлением сельского хозяйства определяют планы по посеву культур, подготовке семян и потребностям в ГСМ.

Азат Капанов, руководитель отдела земледелия Управления сельского хозяйства:

- Будет засеяно 640 гектаров картофеля, 3700 гектаров овощей, 1,5 гектара бахчевых культур, 4,5 тысяч гектаров кормовых культур. На данный момент 96% посевных площадей уже вспаханы, оставшуюся часть подготовят к весенней посевной кампании.

Прошлогодние паводки сильно ударили по аграриям региона: под водой остались 5,5 тысяч гектаров земли. Из-за подтоплений 99 хозяйств не смогли использовать свои земли, 66 из них понесли крупные убытки. Их потери компенсировало государство. Учитывая полученный опыт, аграрии решили поменять дислокацию, рассказывает глава крестьянского хозяйства Коныс Ерманов.

Коныс Ерманов, глава крестьянского хозяйства:

- Из-за паводков в прошлом году только наше хозяйство потеряло 14 гектаров раннего посева. Поэтому решили не осваивать наделы, расположенные в прибрежной зоне, где существует опасность паводков. У нас есть другие земли на возвышенности, будем сеять там. Благодаря помощи государства успели вспахать земли вовремя.

Земледельцы региона намерены активнее внедрять технологии водосбережения. На капельное орошение переведут 5,5 тысяч гектаров земли.

Авторы: Арыстанбек Кенже, Айбек Байзаков.