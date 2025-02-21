На 7% снизилось число семейно-бытовых преступлений в Жамбылской области

Больше 3 тысяч фактов бытового насилия над женщинами зарегистрировали полицейские Жамбылской области в прошлом году, сообщает «24KZ». Половину дебоширов привлекли к административной ответственности.

Для профилактики и пресечения таких преступлений в регионе открыли специализированное подразделение по защите семьи от насилия. Эта мера позволила снизить число правонарушений более чем на 7%.

По словам полицейских, на снижение числа преступлений против женщин повлияло ужесточение наказания. В частности, это переход от административной к уголовной ответственности за побои и причинение лёгкого вреда здоровью. Чтобы предотвратить бытовое насилие, стражи порядка проводят оперативно-профилактические мероприятия.

Диляфруз Кинжеханова, начальник специализированного подразделения по защите семьи от бытового насилия ДП Жамбылской области:

- Провели оперативно-профилактические мероприятия под названием «Быт», «Состоящий на учёте», «Участок», где точечно с участковыми инспекторами полиции, неправительственными организациями, комиссией по делам семьи, также комиссией по делам несовершеннолетних отрабатываем каждую семью. Департамент полиции заключил меморандум с 24 организациями, где к нам на помощь приходят комиссии наши, НПО, наш Совет аксакалов, Совет матерей.

За помощью жертвы бытового насилия могут обратиться в кризисный центр. Сбежала от домашнего тирана и жительница Тараза Гульнур. Муж её избивал, злоупотреблял алкоголем, наркотиками, играл в азартные игры. Побои и унижения терпела на протяжении 7 лет.

Гульнур, жительница г. Тараза:

- Семье муж не уделял внимания, вёл разгульный образ жизни, меня бил, детей. Если бы я не сбежала, то однажды он бы убил кого-нибудь из нас. Поэтому рисковать я не стала. Нам здесь оказывают всю необходимую помощь.

По словам полицейских, среди финансового, сексуального, бытового и психологического насилия лидируют последние два. Основной причиной бытового насилия психологи называют агрессию.

Анна Дмитриенко, психолог Департамента уголовно-исполнительной системы:

- Агрессия возникает чаще всего из-за социально-бытовых условий, из-за того, что человек не имеет работы, какие-то проблемы, конфликты, нехватка денег – всё это, как правило, он скидывает на свою семью. Семья при этом испытывает неудобства, терпит, стесняется об этом говорить, потому что осудят, узнают, неправильно поймут.

Если раньше полицейские защищали права только женщин, то сейчас всех членов семьи. Месяц назад при Департаменте полиции открыли специализированное подразделение по защите семьи от бытового насилия. Штат увеличили почти в 4 раза. Специалисты работают по 6 направлениям.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Эльдар Байдилда.