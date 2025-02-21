К противопаводковым мероприятиям приступили в Павлодарской области

В Павлодарской области противопаводковые мероприятия в разгаре. Там анализируют последствия половодья прошлых лет и изучают прогнозы синоптиков на предстоящую весну. На их основе разработали план инженерных работ, передает «24KZ».

Зима этого года непредсказуема: морозные дни быстро сменяются оттепелью, и когда наступит обильное снеготаяние, пока сказать сложно. В районах области уже начали возводить и укреплять дамбы, модернизировать водопропускные сооружения и вывозить снег из населённых пунктов. Как отмечают специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, своевременная подготовка в большинстве случаев помогает избежать подтопления.

Шакир Ахметов, начальник управления предупреждения ЧС ДЧС Павлодарской области:

– В июне прошлого года акимом области утверждён план инженерных работ, который включает в себя порядка 47 мероприятий. На сегодняшний день в рамках плана уже выполнено, возведено и построено порядка 18 км защитных дамб, возведено отводных каналов по области протяжённостью более пяти километров, установлено 24 водопропускных сооружения.

В село Уштерек прошлой весной большая вода пришла из степи и подтопила улицы, особенно пострадали окраины. Но в этом году ситуация под контролем. Вокруг населённого пункта возвели защитную дамбу протяжённостью около двух километров. Местные власти уверены, что повторения прошлогоднего подтопления удастся избежать.

Ренат Тлявкаев, заместитель акима г. Аксу:

– В селе Уштерек возводится искусственная земляная насыпь протяжённостью 1920 метром, высотой от метра до полутора. На текущей неделе завершаем, осталось два-три дня работы.

По прогнозам синоптиков, снега этой зимой выпало больше, чем в прошлом году. Это отмечают и жители села Уштерек.

Хавас Авдхапар, житель с. Уштерек:

– В этом году много снега, намного больше, чем год назад. Каждый день вывозят и около домов убирают. Нам, пенсионерам, большая помощь.

В случае ухудшения паводковой ситуации в регионе на помощь сотрудникам ДЧС направят дополнительные силы. А это больше двух с половиной тысяч человек личного состава, 700 единиц техники и свыше 300 водооткачивающих мотопомп.

Авторы: Валентина Леонова, Даулет Кошкарбаев, Марат Игликов