Безопасность и охрана труда: 8 тыс нарушений выявили в Казахстане в 2024 году

Усилить меры безопасности на производстве поручил Президент Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности, а компании недостаточно инвестируют в соответствующие проекты, передает «24KZ».

Вчера Глава государства дал ряд поручений Правительству. Сегодня Премьер-министр провёл рабочее совещание, на котором предложено усилить ответственность руководителей шахт и рудников за безопасность труда. Владельцы должны своевременно обновлять оборудование.

Чтобы снизить риски выбросов газа, на шахтах периодически будут извлекать метан. Кроме того, в стране запустят информационную систему, в которой будут храниться паспорта предприятий и сведения о произошедших авариях. Повысят и статус государственных инспекторов труда.

К слову, в стране 75 шахт, в угольной промышленности эксплуатируется 973 опасных технических устройства, а в горнорудной – чуть больше двух тысяч.

Госинспекторы регулярно контролируют соблюдение трудового законодательства. В прошлом году они провели больше 5,5 тысяч проверок, в результате которых выявили свыше 8 тыс. нарушений. 22,5% из них приходится на сферу безопасности и охраны труда. Работодателям выдали около 3,5 тыс. предписаний и наложили 3548 административных штрафов. Их сумма составила 408 миллионов 500 тысяч тенге.

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ НА ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ

Число работников, трудящихся на вредных производствах, в 2023 году составило почти 700 тысяч человек. К слову, это на 17 тысяч больше, чем в 2022. Как отметили в Министерстве труда, количество работающих во вредных условиях с каждым годом увеличивается.

Нурлан Утешев, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК:

– Создание безопасных условий на рабочем месте – это первостепенная обязанность работодателя. Это всё в обязательном порядке должно быть предусмотрено и внутренней документацией, на это всё должны быть запланированы расходы. Потому что от того, не просто там приобретено, приобретена специальная форма, а специальная форма, которая утверждена в этой отрасли, которая не хуже по каким-либо из параметров. В этом плане важную роль по контролю за этими всеми вещами должны выполнять помимо государственной трудовой инспекции, коллективы сами, профсоюзы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ СНИЗИЛСЯ НА 6,3% ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Между тем число травм, полученных на производствах, за последние 5 лет уменьшилось почти на 6,5%. Добиться этого удалось благодаря комплексным мерам, принимаемым госорганами и работодателями. В том числе, помог и постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства.

Нурлан Утешев, заместитель председателя Федерации профсоюзов РК:

– Контроль обеспечивает в первую очередь работодатель, но помимо этого через общественный контроль в обязательном порядке должны участвовать и профсоюзы. У нас на сегодняшний день законодательно работодатель волен делать всё, что хочет, то есть очень много вопросов именно лежит в плоскости законов, подзаконных актов и нам необходимо имплементировать максимальное количество международных стандартов в области безопасности, в области труда для того, чтобы защитить наших работников.