Платный участок дороги ввели на трассе «Екатеринбург – Алматы» в Костанайской области, передаёт корреспондент «24KZ». Платежи за проезд взимаются только с рейсовых автобусов и большегрузов, что вызывает недовольство водителей. Дальнобойщики также выступают против установленных тарифов, так как, по их мнению, качество дорожного полотна оставляет желать лучшего.

Наталья Строкова, корреспондент:

- Этот участок трассы от Костаная до границы с Россией протяжённостью 163 километра стал платным. Теперь водителям автобусов и большегрузов проезд в одну сторону обходится от 500 до 6000 тенге.

Ценник, говорят водители большегрузов, завышен. И просят отремонтировать дорожное полотно, а потом уже устанавливать оплату за проезд по нему.

Юрий Лапчук, водитель большегруза:

- Дорога не соответствует никаким нормам, чтобы за неё платить. Колея разбита, налатали так, что латка на латке. Уже несколько раз разбивали. И за что здесь платить? 12 тысяч тенге! Вы понимаете? Это из моего кармана выходит.

Владимир Абрамушкин, водитель большегруза:

- Есть участок, где приходится выезжать на встречку — там одни ямы. Перед Озёрным колея, из неё аж выкидывает машину. Элементарно даже разметки нет! Дорога вся в ямах. Мы не отказываемся платить, будем платить, но сначала её нужно привести в порядок. Это же республиканская трасса!

Капитальный ремонт на этом участке, по данным обслуживающей организации, проводился 19 лет назад. Потом обходились средним. В этом году снова запланированы только такие работы.

Нургали Махмутов, директор Костанайского филиала «КазСервис»:

- От пункта пропуска «Кайрак» до райцентра Карабалык после ремонта, когда дорога будет введена в эксплуатацию, мы будем её содержать. Но это произойдёт только после заключения договора с дирекцией платных дорог.

Прежде, чем проезд стал платным, трассу обследовали, – говорит представитель национального оператора «КазАвтоЖол» Андрей Горват. Состояние дороги оценили, как хорошее. А тариф одинаковый не для всех.

Руководитель Костанайского филиала компании «КазАвтоЖол»:

- Стоимость зависит от расстояния, которое проедет транспорт, и от его категории. Там, где есть дефекты, ремонт будет выполняться. Но дефекты на дорогах всегда будут — по ним же ездят. Это не разрушения, которые не позволяют соблюдать рекомендуемую скорость.

Сколько средств в бюджет будет приносить этот платный участок республиканской трассы, сотрудники регионального представительства «КазАвтоЖол» ответить затрудняются. Но они уже подсчитали, что каждые сутки по нему проезжают почти три тысячи машин.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг.