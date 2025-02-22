До 50 тыс. тонн рыбы в год планируют выращивать нерестовые хозяйства Казахстана

Только на 42% выполнили годовой план производства рыбоводы Мангистауской области, передаёт «24KZ».

Темпы работы также снизились у их коллег в Атырауской области. На это повлияли весенние паводки прошлого года, считают в местной бассейновой инспекции.

Специалисты отмечают, что наверстать упущенное поможет модернизация Атырауского осетрового завода. В ближайшие два года в нерестовых хозяйствах страны планируют выращивать до 50 тысяч тонн рыбы в год, а к 2030 году увеличить объёмы как минимум в пять раз.

Нурлыбек Гайсин, руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства:

– У нас будут развиваться пять крупных рыбоводческих хозяйств. Причём рыбоводы ставят перед собой амбициозные задачи. У нас, например, выращивают африканского сома, и мы будем работать на хороший результат.