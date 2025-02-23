Массовый спорт развивают в сёлах Костанайской области

Массовый спорт становится доступнее для сельчан Костанайской области. В регионе строят современные специализированные сооружения, передаёт корреспондент «24KZ».

Спортзалы в этом году открыли в селе Харьковское. Местные жители получили возможность развивать сразу несколько спортивных направлений.

Школьники и взрослые жители села Харьковское теперь регулярно занимаются спортом. В этом спорткомплексе секции по футболу, волейболу и кикбоксингу постоянно пополняются. С экипировкой и инвентарём помогают местные предприниматели.

Сабыр Советов, аким Сосновского сельского округа:

- Они нам закупят сейчас форму, мячи, наборы для занятий футболом и тренировок. Можно сказать, сейчас они оплачивают тренерскую зарплату.

Тренировки скоро начнутся и на льду этого крытого хоккейного корта. На его строительство в Харьковском из бюджета направили 250 миллионов тенге. Такого пока нет даже в районном центре.

Тасмухаммет Тасбаев, и. о. руководителя отдела физической культуры и спорта Мендыкаринского района:

- Поставили в этом посёлке в связи с тем, что здесь достаточно детей, чтобы заниматься. Будут развивать хоккей и конькобежный спорт. В планах в этом году такой же корт поставить и в селе Боровское.

В числе популярных видов спорта в Мендыкаринском районе — бокс. Тренируются сельчане в физкультурно-оздоровительном комплексе, который открыли в райцентре в прошлом году. Десятиклассница Томирис Амангельды ставит перед собой большие цели.

Томирис Амангельды, жительница с. Боровское:

- Я бы хотела стать чемпионкой мира, как Назым Казайбай. Поехать на Олимпиаду, занять призовое место. Хочу быть, как она. Буду идти к своей цели, заниматься упорно, трудиться ради этого.

За последние три года в регионе открыли более сотни спортивных объектов и площадок. В этом году по программе «Ауыл – ел бесігі» в населённых пунктах построят ещё семь крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.

Авторы: Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг.