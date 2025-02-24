В чем плюсы и минусы пенсионного аннуитета?

Почти в 3,5 раза вырос рынок пенсионного аннуитета по итогам прошлого года, сообщает «24KZ». По данным Нацбанка, вкладчики перевели в страховые компании больше 450 млрд тенге.

По словам страховщиков, казахстанцы стали чаще заключать такие договоры, чтобы досрочно выйти на пенсию.

Почти в три раза вырос рынок пенсионного аннуитета

Больше 2 млн пенсионеров числится в Казахстане. Есть среди них те, кому пенсию начисляет страховая компания. В прошлом году страховщики выплатили им больше 20 млрд тенге. Это примерно на 5 млрд больше, чем в 2023-м.

Как отмечают аналитики Freedom Life, почти 40% клиентов приобретают пенсионный аннуитет именно с целью досрочного выхода на заслуженный отдых. Для женщин такая возможность появляется в 53 года, для мужчин – в 55 лет.

По словам первого заместителя председателя правления компании по страхованию жизни Айман Мухтыбаевой, страхователей чаще всего привлекает то, что аннуитетные платежи начисляются на протяжении всей жизни, даже если сумма, переведенная из ЕНПФ, будет исчерпана. Но тут возникает вопрос: а что если человек не доживёт до пенсионного возраста?

Айман Мухтыбаева, первый зам. председателя правления компании по страхованию жизни:

- Есть отложенный аннуитет, то есть в 45 лет заключил клиент договор. Выплаты должны начаться через 10 лет – в 55 лет. Но в течение, скажем, этого срока, отложенного периода, он уходит из жизни, в таком случае мы выплачиваем выкупную сумму в адрес наследников, которые определены договором.

Условия и риски пенсионного аннуитета

Социальный кодекс относит пенсионный аннуитет к одному из подвидов пенсии. С его помощью государство фактически передает вопросы пенсионного обеспечения в частные руки – страховым компаниям. При этом вкладчик получает дополнительное право распоряжаться накоплениями по своему усмотрению.

Важное условие, без которого заключить такой договор невозможно, – сумма достаточности. Для женщин в 53 года – это почти 10 млн, а для мужчин в 55 лет – почти 8 млн тенге. При покупке отложенного аннуитета в 45 лет женщине потребуется около 9 млн тенге, а мужчине – больше 7 млн тенге.

Пенсионный аннуитет несёт ряд рисков. Пожалуй, самый актуальный вопрос, который может возникнуть у страхователя: что делать, если компания обанкротилась? Поэтому прежде чем решиться на такой шаг, следует убедиться в надёжности страховой организации и проверить наличие лицензии.

Айман Мухтыбаева, первый зам. председателя правления компании по страхованию жизни:

- Во-первых, у нас гарантирует Фонд гарантирования страховых выплат. Пенсионные аннуитеты – это гарантированный вид страхования. Это, наверное, ключевая гарантия, которая определена законодательством. Беспокоиться не нужно.

В ближайшие два года рынок пенсионного аннуитета может достичь ₸500 млрд

Аналитики прогнозируют, что рынок пенсионного аннуитета продолжит расти. В ближайшие два года количество таких договоров может увеличиться как минимум на 50%. Казахстанцы, вероятно, переведут в страховые компании до 500 млрд тенге. В этот период конкуренция между основными игроками усилится, и на этом фоне будут появляться новые продукты.

А вот ближе к 2030 году, возможно, станет доступной интеграция с международными финансовыми рынками. Также появятся технологии искусственного интеллекта в управлении пенсионными активами. К этому времени объём рынка может превысить 800 млрд тенге.