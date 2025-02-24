МАЭК задолжал опреснительному заводу 158 млн тенге

Мангистауский атомно-энергетический комбинат задолжал 158 миллионов тенге опреснительному заводу «Каспий», передает «24KZ».

Дело рассмотрели в областном специализированном межрайонном экономическом суде. Оба предприятия являются крупными поставщиками питьевой воды в области.

Летом прошлого года мангистаусцы столкнулись с острой нехваткой питьевой воды. МАЭК обратился за помощью к заводу «Каспий». Предприятие согласилось продавать воду по цене почти 450 тенге за кубический метр. В итоге население получило 143 тысячи кубометров воды в октябре и 216 тысяч кубометров – в ноябре. Но из более 161 млн тенге долга энергокомбинат оплатил только 3 млн тенге. Спор был разрешён через медиативное соглашение в суде.

Арыстанбек Бекболатов, председатель специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области:

– ТОО «МАЭК» обязалось оплатить сумму задолженности в размере 158 млн 311 850 тенге. Суд на основании заключенного мирового соглашения, поскольку условия мирового соглашения не противоречат законодательству, судом было утверждено. Согласно условиям соглашения, оплаченная истцом государственная пошлина была возвращена в пользу истца.