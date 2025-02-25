В пяти городах Казахстана зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха

В пяти городах страны зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Это Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Риддер и Семей, передаёт «24KZ».

В последних трёх «Казгидромет» объявил о неблагоприятных метеорологических условиях второй степени. Там превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода, диоксида серы и азота.

Высокая степень загрязнения воздуха ожидается 25 февраля в Алматы и Караганде. В воздухе мегаполиса зафиксировали увеличение концентрации взвешенных частиц, а также оксида углерода, диоксида и оксида азота, сероводорода. Жителям Алматы и Караганды специалисты рекомендуют по возможности меньше находиться на улице, особенно поблизости к дорогам и промышленным объектам. Тем, кто страдает хроническими заболеваниями, стоит носить с собой лекарства, а занятия спортом лучше перенести в закрытые помещения.

Лязат Нуралина, ведущий инженер Департамента экологического мониторинга:

- В городах Алматы и Караганда метеоусловия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждения первой, второй и третьей степени НМУ отсутствуют.

По многолетним данным к наиболее загрязнённым городам Казахстана относятся Алматы, Усть-Каменогорск, Риддер, Атырау, Актобе, Караганда, Астана, Темиртау, Жезказган, Шымкент, Балхаш. Онлайн получать информацию о состоянии атмосферного воздуха можно в мобильном приложении AirKz. Также данные отображаются в интерактивной карте.

В «Казгидромете» отметили, что информация на этих площадках обновляется каждый час. Там же можно посмотреть прогнозы по качеству воздуха на 24 и 48 часов вперёд.