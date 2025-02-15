Алматинец с инвалидностью из-за ДТП создает инновационные тренажеры

35-летний Иван Мешков разрабатывает инновационные реабилитационные тренажеры, сообщает «24KZ». Уже 13 лет он создает оборудование, адаптированное под индивидуальные потребности пациентов. В этом году линейка, которая включает больше 100 видов устройств, пополнилась автоматизированным экзоскелетом. Им управляют с помощью мобильного приложения.

В небольшом цехе в Алматинской области представлены различные виды реабилитационного оборудования: вертикализаторы, электротренажеры и экзоскелеты для восстановления двигательной активности. Все эти устройства разработал Иван Мешков. Больше 10 лет он создает тренажеры для людей с ДЦП, травмами спинного мозга, инсультами и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. Путь к этому начался с личной истории. В 2012 году Иван попал в серьезное ДТП, после которого получил инвалидность I группы. Проходя реабилитацию, он столкнулся с нехваткой подходящих тренажеров и решил изменить ситуацию.

Иван Мешков, разработчик тренажеров:

- Я сам в таком положении нахожусь и понимаю эту проблему изнутри. Между инженерами и реабилитологами большая пропасть. Я поставил цель, что буду создавать самые сложные изделия для реабилитации, которые будут отличаться от других, существующих в мире. Когда я их делаю, то вкладываю туда и дизайн, и функциональность.

Всё оборудование производится в Казахстане с применением современных технологий и материалов. Перед выпуском каждой новинки разработчик лично тестирует её, чтобы убедиться в эффективности. Одним из последних достижений стал автоматизированный экзоскелет, который позволяет пациентам восстанавливать подвижность при помощи дистанционного управления со смартфона.

Иван Мешков, основатель проекта, разработчик:

- В основном все тренажеры больше для пациентов, которые могут двигать руками, головой и так далее. Я исходил из того, что человек полностью лежачий, то есть пациент, который не может даже головой двигать. Поэтому во всех наших тренажерах предусмотрены подголовники, разные держатели спины – абдукторы, тренажеры для рук.

Иван Мешков разрабатывает тренажеры не только для взрослых, но и для детей. Один из его маленьких тестировщиков – 7-летний Алишер, страдающий ДЦП. Мальчик ежедневно проходит реабилитацию, но больше всего ему нравятся специальные ходунки, созданные Иваном.

Игорь Логвинов, отец Алишера:

- Мы постоянно занимаемся реабилитацией в центрах дневного пребывания. Реабилитация очень важна для нашего ребенка, так как мышцы должны всегда быть нагружены. Наш ребенок после первого тестирования не хотел уезжать отсюда. Он начал ходить сам, многие увидели то, что ребенок сам пошел. Он счастлив, ему нравится ходить.

Разработки Ивана Мешкова получили признание на национальном уровне. В прошлом году его проект удостоили дипломом «Шапағат-2024» Министерства юстиции за вклад в развитие инновационных технологий. В будущем команда планирует расширить производство, чтобы помочь еще большему числу людей в Казахстане и за его пределами.

Авторы: Алия Феликскызы, Султан Бейсекенов.